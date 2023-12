UE tenta "fechar" reforma das regras orçamentais

Na antevisão desta reunião extraordinária, fontes europeias deram conta de um “progresso substancial” nas negociações, existindo por isso “uma enorme vontade para chegar a acordo” e para “colmatar as divergências” entre os 27 Estados-membros, principalmente entre os que querem mais flexibilidade e os que exigem garantias dos países na redução do défice e da dívida pública.A reunião surge após várias horas de discussão num encontro dos governantes europeus da tutela em meados deste mês sobre a reforma do quadro da governação económica, num debate que se arrasta há vários meses, e quando se prevê a retoma destas regras no próximo ano.Em cima da mesa esteve recentemente uma proposta de Espanha que prevê a diminuição da dívida de, pelo menos, um ponto percentual ao ano para os países com um rácio da dívida superior a 90% do Produto Interno Bruto (PIB) e de meio ponto percentual para os que estão entre este patamar e o teto de 60% do PIB.