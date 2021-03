UE volta a ser ultrapassada. Itália vai produzir vacina russa Sputnik V

[uma empresa farmacêutica italo-suiça], em Caponago, Lombardia, perto de Monza", no norte de Itália, declarou Stefano Maggi, conselheiro de imprensa do presidente da Câmara do Comércio, Vincenzo Trani, em entrevista telefónica.

Contactado pela Agência France presse, o Ministério da Saúde italiano não comentou o anúncio da Câmara de Comércio italo-russa. A Adienne tmabém não se mostrou disponível para comentar.

", revelou ainda o adido. Maggi sublinhou que este "é o".A vacina russa ainda não foi autorizada na União Europeia, mas a semana passada ultrapassou uma etapa chave, ao ser admitida para exame pela Agência Europeia dos Medicamentos, AEM) baseada em Amsterdão.Depois disso,O atraso no fornecimento das vacinas já aprovadas e contratadas tem levado diversos países europeus a ultrapassar o que consideraram ser a lentidão burocrática das instituições europeias e a avançar para a compra e aplicação de alternativas.A Hungria começou a dispensar a vacina russa em fevereiro e a República Checa e a Eslováquia também encomendaram a Sputnik V à Rússia."Se a vacina não for autorizada na União Europeia até 1 de julho de 2021, as doses produzidas serão compradas pelo fundo soberano russo e distribuídas em países onde a vacina Sputnik já é autorizada", afirmou Maggi.

Roleta russa

Olhada com suspeita de início pelo Ocidente, a primeira vacina russa contra a Covid-19 convenceu depois os especialistas, nomeadamente depois da publicação de resultados sobre a sua eficácia, na revista especializada Lancet.







Estes estudos indicavam uma eficácia da Sputnik V de 91,6 por cento contra as formas sintomáticas da Covid-19. A vacina já foi validada por 46 países.

O Fundo Soberano Russo (RDIF), proprietário da vacina, criticou novamente esta terça-feira a AEM por ter "adiado durante meses" o processo de validação da Sputnik V.







A Rússia também rejeitou com firmeza as palavras de um responsável da AEM, que comparou a autorização urgente da Sputnik V por alguns países europeus a uma "roleta russa".







"Pedimos um pedido de desculpas por escrito a Christa Wirthumer-Hoche da Agência Europeia do Medicamento pelos comentários negativos de membros da União Europeia sobre a Sputnik-V", escreveram os criadores da vacina, ligados ao centro de investigação Gamaleia e ao RDIF.



"Tais comentários são inapropriados e atentam contra a credibilidade da Agência Europeia do Medicamento e ao processo de avaliação" da vacina que ainda decorre, acrescenta a mensagem difundida através da rede social Twitter.



Para os organismos russos, os comentários indiciam que existem "possíveis interferências políticas" no processo de avaliação do composto Sputnik-V.



, as da Pfizer-BioNTech, da Moderna e da AstraZeneca. Uma quarta, da Johnson&Johnson, está em fase de análise para autorização. Além da Sputnik V, as vacinas da Nova vax e CureVac estão também em fase de exame.