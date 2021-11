Uganda. Duplo atentado suicida provoca pelo menos três mortos e 33 feridos

As explosões ocorreram com três minutos de intervalo. Um quarto homem-bomba foi detido pela polícia, que perseguiu e desarmou o suspeito.“O chão tremeu, quase fiquei surdo", descreveu à Reuters Peter Olupot, guarda de um banco, de 28 anos, que estava perto do parlamento quando ocorreu a explosão. As explosões provocaram o caos na cidade, com vários carros incendiados., disse o porta-voz da polícia, Fred Enanga.

As autoridades responsabilizam pelo ataque as Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), um grupo rebelde ugandês que opera atualmente na vizinha República Democrática do Congo (RDC).

“Acreditamos que ainda existam mais membros destes grupos terroristas domésticos, especialmente do esquadrão bombista suicida criado pelas ADF”, afirmou Enanga.Apesar de as ADF ainda não terem reivindicado o ataque, Enanga explica que os ataques desta terça-feira têm “as marcas” do trabalho desse grupo.

Onda de atentados

, dia em que dois homens detonaram um dispositivo num bar popular no norte da capital, matando uma pessoa. Dois dias depois, uma outra explosão num autocarro provocou apenas a morte do homem-bomba.As ADF operam há 25 anos no leste da República Democrática do Congo, onde semeiam o terror. O grupo foi criado no início dos anos 1990 por muçulmanos ugandeses que afirmaram ter sido postos de lado pelas políticas de Museveni. Na altura, o grupo rebelde encenou ataques terroristas mortíferos em aldeias ugandesas, bem como na capital, incluindo um ataque em 1998 em que 80 estudantes foram mortos numa cidade fronteiriça perto da fronteira com a RDCongo.

Relatos de uma aliança entre as Forças Democráticas Aliadas e o grupo do Estado Islâmico surgiram pela primeira vez em 2019, de acordo com o SITE Intelligence Group, que segue estas atividades.