Uganda. Escritor foge do país após detenção por "insultos" ao presidente

“Ele [Kakwenza] teme ser envenenado”, revelou o advogado do escritor, que foi preso a 28 de dezembro após os "insultos" ao presidente do Uganda, Yoweri Museveni, e ao seu filho, o general Muhoozi Kainerugaba.



O escritor foi libertado quase um mês depois, a 26 de janeiro, apesar de haver uma ordem judicial que ordenava a sua libertação. Kakwenza Rukirabashaija apareceu depois numa entrevista televisiva onde disse ter sido torturado, mostrando cicatrizes e marcas nas costas.



Pouco depois da aparição televisiva, a justiça do Uganda anunciou que o escritor de 33 anos seria julgado a partir do dia 23 de março, mantendo as condições rígidas da libertação de Kakwenza, que incluem a proibição de declarações à imprensa.



As críticas do escritor aconteceram na rede social Twitter. Além das críticas ao presidente, Kakwenza apelidou o general Kainerugaba, seu filho e mais do que provável sucessor, de “obeso” e “rabugento”.



O escritor ugandês publicou em 2020 o romance “O Bárbaro Ganancioso”, uma obra de cariz satírica que descreve um país imaginário atormentado pela corrupção. Aclamado pela crítica, Kakwenza Rukirabashaija recebeu no ano seguinte o prémio PEN Pinter, um galardão atribuído a escritores perseguidos pelas suas obras.



O Uganda é conhecido por ser um país autoritário, com vários episódios de repressão sobre jornalistas e prisão de advogados e líderes da oposição. Depois das notícias de tortura, a União Europeia pediu uma investigação exaustiva às violações dos Direitos Humanos no país africano.



A União Europeia diz estar preocupada com o aumento significativo de casos de tortura, prisões arbitrárias, desaparecimento de pessoas e ataques a ativistas dos Direitos Humanos.