Última semana em Timor-Leste foi a pior da pandemia

Na análise do período entre 16 e 22 deste mês, o documento indicou terem sido registados 1.651 novos casos de covid-19, 54 hospitalizações de doentes em estado grave ou moderado e 18 mortes, o que faz de agosto o mês mais mortífero de toda a pandemia no país.



Desde 1 de março último, 365 pessoas necessitaram de hospitalização, das quais 54 só na última semana, no "maior número de casos semanais desde o início da pandemia".



A análise semanal foi preparada pelo Pilar 3 do Ministério da Saúde, em conjunto com a "task-force" para Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).



O Instituto Nacional de Saúde timorense, a Organização Mundial de Saúde (OMS), as Equipas de Apoio Médico Australiano (AusMAT) e a Menzies School of Health Research, instituição que apoia o Laboratório Nacional timorense em Díli nos testes à covid-19, também participam no estudo.



"Esta foi a semana mais mortífera da pandemia em Timor-Leste. O elevado número de mortos associado à covid-19 esta semana demonstra o elevado peso da covid-19 no país, com a taxa de fatalidade, que mede mortes relativamente a casos positivos, a ser de 1%", referiu.



O boletim notou que nenhuma das pessoas que morreu estava vacinada e que nos casos detetados só 19% tinham a vacinação completa.



"Na última semana, 76% dos hospitalizados não estavam vacinados e só 20% tinham a vacinação completa", indicou o boletim, de acordo com o qual "pessoas não vacinadas correm um risco pelo menos duas vezes mais elevado de serem hospitalizadas do que pessoas com a vacinação completa".



Os resultados das últimas análises de sequenciação genómica, realizadas na Austrália, confirmaram "que a variante delta se tornou a variante dominante a circular em Díli", sendo detetada em 92% das amostras analisadas, adiantou.



Em relação à vacinação, foram administradas na última semana, no país, cerca de 60 mil doses de vacina, sendo que 48,3% dos maiores de 18 anos recebeu a primeira dose e 21,7% da mesma faixa etária já tem o processo completo (duas doses), referiu.



Os autores do relatório defenderam a aplicação de um confinamento obrigatório e cercas sanitárias para reduzir o movimento e as interações das pessoas, sendo proibidas grandes aglomerações.