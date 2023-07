A três dias das eleições em Espanha, realizou-se o último debate televisivo, que ficou marcado pela ausência do PP.

Neste confronto, televisivo ficou também evidente a união do bloco à esquerda, com a perfeita sintonia de dois candidatos: Pedro Sánchez e Yolanda Díaz.



Santiago Abascal, o líder do VOX, foi o perdedor da noite, como relata a correspondente da RTP em Madrid, Ana Romeu.