"Último esforço". Boris Johnson troca confinamento geral por restrições regionais

O novo plano de combate à pandemia, delineado num documento de 56 páginas e apresentado esta segunda-feira ao parlamento britânico, vigorará a partir do final do confinamento nacional, a 2 de dezembro, e expira no final de março.Segundo este “Plano de Inverno Covid”,, um sistema que já tinha sido adotado antes de ter sido decretado o confinamento de quatro semanas. O primeiro-ministro explicou que

“Lamento dizer que esperamos que mais regiões venham a entrar, pelo menos temporariamente, em níveis mais elevados do que antes”, disse Johsnon ao parlamento. “No entanto, ao usar estes níveis mais duros e testes rápidos numa escala cada vez maior para conduzir o R [risco de transmissão] abaixo de um e mantê-lo lá, será possível para estas zonas descer na escala de níveis”, explicou o primeiro-ministro. De acordo com o plano, as lojas não essenciais podem reabrir, assim como ginásios e cabeleireiros. A “regra dos seis” será aplicada novamente para reuniões ao ar livre.



Nos dois níveis superiores, não são permitidos ajuntamentos de pessoas de diferentes “bolhas” familiares e não são esperados relaxamentos das regras no Natal.Os locais de culto também vão poder reabrir portas, assim como serão permitidos casamentos dentro das restrições locais. Um número limitado de espectadores, cumprindo o distanciamento social, também será permitido em eventos desportivos, exceto no nível mais elevado.O primeiro-ministro também anunciou queOs estabelecimentos devem deixar de servir às 22h00, mas os clientes poderão permanecer até às 23h00.. Devemos resistir ao vírus até que os testes de despistagem e as vacinas venham em nosso socorro e reduzam a necessidade de restrições”, disse o líder conservador.As medidas foram endurecidas a partir de um sistema semelhante que estava em vigor no mês passado, uma vez que os especialistas do Governo indicaram que as até então tomadas não eram suficientes para impedir a propagação do vírus.Os britânicos terão, contudo, de esperar até ao final da semana para saber em que nível estará a área local em que residem, mas o Governo diz que a maior parte do país provavelmente estará nos dois níveis mais altos. Quanto ao plano do Natal, embora o parlamento britânico tenha confirmado um plano básico para permitir a reunião de algumas famílias, os detalhes sobre esta data festiva serão conhecidos igualmente no final desta semana.O primeiro-ministro do Reino Unido apelou, porém, a que as pessoas sejam cautelosas com os planos festivos., disse Johnson. “Todos queremos algum tipo de Natal, precisamos disso e certamente sentimos que o merecemos. Mas o que nós não queremos é esquecer a cautela e permitir que o vírus se reative”, apelou.

“Este vírus, obviamente, não vai conceder uma trégua de Natal. Ele não sabe que é Natal e as famílias vão ter de fazer uma avaliação prudente sobre o risco de visitar parentes idosos”, disse ainda Boris Johnson.







O Reino Unido registou 15.450 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais baixo desde 12 de outubro, e 206 mortes. Nos últimos sete dias foram registados 136.814 casos de infeção, uma média diária de 19.544, menos 23 por cento do que nos sete dias anteriores.