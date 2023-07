O veterano era o último sobrevivente da unidade francesa do Dia D.



Foi uma das 177 boinas verdes que desembarcaram na Normandia, a 6 de junho de 1944.



Combateu ao lado dos Aliados para iniciar a libertação da Europa da ocupação nazi.



Numa publicação no Twitter, o presidente francês lamentou a morte do soldado.



Emmanuel Macron, distinguiu-o em 2021, com a Grande Oficial da Legião de Honra.