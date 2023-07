Últimos dias da exposição " DISTURBANCE IN THE NILE" assinalam 100 dias de guerra no Sudão

Esta semana é a última oportunidade para ver a exposição itinerante de 9 artistas sudaneses na Brotéria, espaço cultural localizado no Bairro Alto.



A singularidade desta mostra está no facto das obras terem sido salvas da guerra ao saírem do país para a Brotéria.



São expostas obras de uma seleção de artistas sudaneses de diferentes origens, gerações e estilos plásticos, revelando assim a vitalidade das práticas contemporâneas do Sudão.



A Faculdade de Belas Artes de Cartum teve início na década de 60 do século XX. Daí saíram a maioria destes criadores, responsáveis pelo impulso da cena artística do país.