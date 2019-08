"Ultraje constitucional". Parlamento britânico vai ser suspenso até Outubro

A monarca aceitou o pedido do primeiro-ministro Boris Johnson e decretou a suspensão do parlamento durante cinco semanas.



O prazo excepcionalmente longo reduz o tempo que o parlamento tem para debater e tentar inviabilizar um saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.



A decisão da rainha não surpreendeu, Isabel II recusou sempre envolver-se em questões de ordem política durante o seu longo reinado , adicionando a este facto as limitações que lhe são impostas pelo regime político.



Boris Johnson negou que a decisão seja uma manobra para travar um Brexit descontrolado.



A suspensão do parlamento não é invulgar mas não durante um periodo tão extenso.



O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, reagiu com virulência alegando que "esta ação representa um ultraje constitucional".



Jeremy Corbyn , o líder do Partido Trabalhista escreveu à rainha manifestando-se gravemente preocupado.



A reacção da oposição é negativa em todas as frentes. Na Escócia a primeira-ministra fala em acto típico de uma ditadura.

Primeira-ministra da Escócia



Com o prazo para discussão e aprovação de legislação limitado, o parlamento pode ainda travar Boris Johnson. Mas, para isso, a oposição precisa de muito mais votos do que os que têm neste momento.



Serão necessários votos dos deputados do partido de Boris Johnson ou dos unionistas da Irlanda do norte que viabilizam o executivo.



Boris Johnson prometeu sair a 31 de Outubro da União Europeia, tomou agora uma decisão que o deixa bem mais próximo desse objectivo.



Para já a União Europeia não quer fazer comentários .