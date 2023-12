Foto: Haitham Imad - Reuters

Este número é a soma de cerca de dois meses e meio de guerra, desde o dia 7 de Outubro, data do ataque do Hamas em território israelita.



As organizações humanitárias têm vindo a alertar para a situação dramática vivida em Gaza. Mas são escassas as informações que chegam da região, devido à ausência de repórteres internacionais.