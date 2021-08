Ultrapassado marco de 200 milhões de casos de covid-19 em todo mundo





Ou seja, 200 milhões de infeções foram registadas em metade do tempo das primeiras 100 milhões, tendo este anterior marco sido alcançado mais de um ano depois dos casos originais de covid-19 serem detetados em Wuhan (China), em dezembro de 2019.

Os 200 milhões de casos estão muito provavelmente subestimados, uma vez que uma proporção significativa dos casos menos graves ou assintomáticos permanece não detetada.

Em média, mais de 600.000 casos diários foram detetados em todo o mundo nos últimos sete dias, um aumento de 68% em relação ao mínimo alcançado em meados de junho (360.000 novos casos por dia), principalmente atribuível à propagação da variante Delta identificada pela primeira vez na Índia, com contagiosidade crescente.



Ao mesmo tempo, as mortes em todo o mundo (atualmente 9.350 por dia) aumentaram 20% desde o início de julho, quando os números caíram para 7.800 mortes diárias.



A preocupação é grande perante a disseminação da variante delta do novo coronavírus, duas vezes mais transmissível do que o vírus original que desencadeou a pandemia e pode levar a mais hospitalizações.



Embora a campanha de vacinação tenha desacelerado o aumento de infecções nos últimos meses em vários países ricos, a desigualdade no acesso global às vacinas, associada à expansão da variante delta, tem causado situações dramáticas em países com menos recursos.



As autoridades de saúde dos EUA estimam que as pessoas vacinadas têm 25 vezes menos probabilidade de serem hospitalizadas ou morrer de Covid-19.



A OMS lança um novo apelo aos países ricos para que adiem a 3ª dose da vacina para permitir que as vacinas cheguem aos países mais pobres.





De acordo com dados da Johns Hopkins, os Estados Unidos continuam a ser o país com mais infeções, um total de 35,3 milhões, seguidos pela Índia (31,7 milhões), Brasil (19,9 milhões), Rússia (6,2 milhões), França (6,2 milhões), Reino Unido (5,9 milhões) e Turquia (5,8 milhões).



Seguem-se Argentina (4,9 milhões), Colômbia (4,8 milhões) e Espanha (4,5 milhões).



A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo.



Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.412 pessoas e foram registados 977.406 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

