"Um acto de guerra". Irão em fúria com morte de general Soleimani

Um acto que pode ser lido como uma declaração de guerra ao Irão e que consubstancia também uma violação da soberania do Iraque. O Irão já prometeu vingança.



A escalada de tensão no Médio Oriente é também interpretada como uma situação que serve a todos os envolvidos, nomeadamente para afastar atenções sobre os problemas da política interna, nos Estados Unidos, no Irão e no Iraque.



A análise de José Manuel Rosendo, especialista em assuntos do Médio Oriente da Antena 1.