Um ano de guerra. Emissão especial na manhã da rádio

Miguel Soares analisa com vários convidados o que mudou na área diplomática e militar, na economia europeia e mundial e o que aconteceu no plano social e humanitário. A imagem sonora desta emissão é de Rita Colaço



Participaram: Vítor Ângelo, antigo Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para Operações de Paz; Raul Cunha, antigo Conselheiro Militar do Representante Especial do Secretário-Geral da ONU; Sónia Pereira, Alta-Comissária para as Migrações; Cláudia Alvares Amaral, Chefe de gabinete da Ajuda Humanitária da Comissão Europeia em Kiev; Jorge Lopes, Coordenador da Licenciatura em Relação Empresariais do ISAG e Filipe Garcia, analista de mercados financeiros.