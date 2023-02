Um ano de guerra na Ucrânia. UE prepara 10.º pacote de sanções

Um ano depois do início da guerra na Ucrânia, a União Europeia está mais unida do que nunca. Os 27 Estados-membros juntaram-se em torno desta causa, apesar de divergências em relação a alguns temas, com a missão de trazerem a paz de volta à Europa.