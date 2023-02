Um ano de guerra na Ucrânia. Washington anuncia novas sanções contra Moscovo

vão afetar "mais de 200 indivíduos e entidades, incluindo atores russos e de outros países da Europa, Ásia e Médio Oriente que apoiam os esforços de guerra da Rússia", esclareceu a Casa Branca.



Alinhados com os seus aliados, os EUA vão também atingir com este pacote de sanções "uma dúzia de instituições financeiras russas, bem como autoridades que operem ilegalmente na Ucrânia".



A Casa Branca anunciou igualmente a implementação de medidas destinadas a travar as tentativas russas de contornar as sanções já em vigor.



O setor da mineração e metais da Rússia também está na mira das sanções dos EUA. "Haverá um aumento das tarifas sobre mais de 100 metais, minerais e produtos químicos russos, no valor de aproximadamente 2,8 mil milhões de dólares. Também vão aumentar significativamente os custos do alumínio que foi derretido ou fundido na Rússia para entrar no mercado dos EUA", explicou a Casa Branca.



Segundo Washington, esta medida vai “compensar os danos” causados aos produtores americanos pela invasão russa.



Estas últimas medidas foram decididas “em coordenação com os parceiros e aliados do G7”, informou a Casa Branca.

As nações do G7, que esta sexta-feira realizam uma cimeira virtual para marcar o primeiro aniversário da guerra, deverão anunciar a criação de um novo órgão, com o nome de Mecanismo de Coordenação de Aplicação, para bloquear as tentativas russas de contornar as sanções.



De acordo com a Administração do presidente Joe Biden, este órgão será presidido pelos Estados Unidos durante o primeiro ano da sua existência.



O encontro do G7 vai contar com a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O Japão, atual presidente do grupo, confirmou que está a considerar novas medidas e pediu uma "postura unida" contra Moscovo.



"A Rússia recusa-se a mudar a sua estratégia", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, numa entrevista coletiva para marcar o aniversário da guerra. "A comunidade internacional deve unir-se e mostrar solidariedade, impondo fortes sanções contra Moscovo".



O G7 é composto pelo Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Há um ano, poucas horas depois de o presidente russo ter ordenado a invasão da Ucrânia, este mesmo grupo reuniu-se de emergência e impôs a primeira ronda de uma longa série de sanções.

c/ agências