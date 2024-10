Declarações no dia em que se assinala o primeiro aniversário do massacre de 1200 pessoas num ataque do Hamas em Israel.



Netanyahu diz que há um ano começou "uma guerra de ressurreição".



Hoje foram muitas as manifestações de familiares das vítimas deste ataque e dos que ainda se encontram sequestrados em Gaza.



Há ainda 131 reféns nas mãos do Hamas, 34 são militares.