Um cão fez chichi na perna da "Menina Destemida" e o mundo feminista veio abaixo

30 Mai, 2017, 18:15 / atualizado em 30 Mai, 2017, 18:15 | Mundo

É já um ícone o touro de Wall Street, mais de três toneladas de bronze preparadas para investir contra qualquer coisa. A verdadeira intenção do escultor, Arturo Di Modica, para colocar o seu touro na zona financeira de Nova Iorque talvez nunca venha a ser revelada. Há quem veja a besta como um sinal da força dos mercados, há quem veja a brutal opressão do dinheiro e quem se colocar no seu caminho uma vítima potencial.







Há dois meses e meio, a 7 de março, foi encomendado um trabalho a outra escultora, Kristen Visbal: a “Menina Destemida” (Fearless Girl, na designação original).



De imediato a nova estátua foi adotada pelos movimentos feministas e da igualdade de géneros e dos movimentos dos Direitos Humanos como um símbolo da libertação da mulher e da luta contra o sexo opressor. As leituras saltam também para luta dos oprimidos, dos mais fracos, contra o grande capital.







A pequena rapariga estava destinada à empatia e rapidamente ganhou os afetos dos nova-iorquinos e de todos aqueles que visitam o local em romaria àquele altar dos valores mais básicos que ali se levantam contra as baforadas deletérias de um touro a colarem o vestidinho ao corpo frágil da criança mas – pelo menos desde março – em pose decidida.



Tudo parecia correr no melhor dos mundos de justiça e inteireza quando um outro artista vem desfazer o duo e transformá-lo num trio: Alex Gardega colocou uma estátua de um pequeno cão de perna alçada em movimento urinário contra a perna da menina. É o mal-amado “Cão a fazer chichi”, na verdade um pug, raça oriunda da China (Pissing Pug, no original).



As críticas rapidamente afloraram por toda a parte e, como não podia deixar de ser, nesse veículo da magistratura contemporânea: as redes sociais.



Man perturbed by powerful women protests #FearlessGirl statue with peeing dog. We need to talk about male fragility.https://t.co/Sa5AbAHaqB — Women's March (@womensmarch) 30 de maio de 2017

I can't think of a better metaphor for male fragility than a tiny little dog attempting to piss near a fearless girl https://t.co/ADnZUEOtsp — Another Angry Woman (@stavvers) 30 de maio de 2017

O que pouca gente sabe é que a linda e frágil menina vem de famílias ricas, que as suas origens são o grande capital. Pelo que, nesta perspetiva, o touro poderia até ser visto como o seu animal de estimação.A estátua de menos de metro e meio e pouco mais de 100 quilos dafoi encomendada a Kristen Visbal pela State Street Global Advisors, uma corporação que lida com fundos de investimento e outros produtos financeiros.Aos visitantes mais atentos não escapará a placa que está aos pés da pequena menina. Ali pode ler-se: “Conheça o poder das mulheres na liderança. Ela faz a diferença”. A tradução trai o sentido da frase original: “Know the power of women in leadership. SHE makes a difference”. Ora, SHE não é “ela” na tradução. SHE é a forma como são chamadas as acções da State Street Global Advisors na bolsa nova-iorquina, a sua designação no NASDAQ.Como denunciou Alex Gardega, as pessoas estão a prestar homenagem a publicidade encapotada. Um excelente golpe, de qualquer forma.