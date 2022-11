"Um dia histórico". Forças ucranianas entram em Kherson após a retirada russa

(em atualização)



No “Mesmo quando a cidade ainda não está completamente livre da presença do inimigo, o próprio povo de Kherson já está a retirar os símbolos russos das ruas e edifícios e quaisquer vestígios dos ocupantes”.



Volodymyr Zelensky esclareceu que o exército ucraniano "está efetivamente nos arredores da cidade", mas diversas "unidades especiais já estão no seu interior".



O Presidente ucraniano elogiou ainda a coragem dos habitantes de Kherson, cidade sob ocupação russa desde meados de março.



O Ministério ucraniano da Defesa tinha anunciado ao início da tarde a entrada na cidade de Kherson. "Kherson regressou ao controlo ucraniano. Unidades das Forças Armadas ucranianas entraram na cidade", declarou o Ministério através do Facebook.

As autoridades ucranianas pedem aos soldados russos para que se rendam “imediatamente” e promete “preservar a vida e a segurança” dos que o fizerem.

"Os vossos líderes dizem-vos para vestirem roupas civis e tentarem fugir, por conta própria. Evidentemente, não terão sucesso. Qualquer soldado russo que resista será eliminado. Apenas têm uma solução para evitar a morte: renderem-se imediatamente", prometeu o Governo ucraniano, no comunicado.



Nas redes sociais estão a ser partilhados vídeos e imagens de moradores nas ruas a receberem as tropas ucranianas em festa no centro de Kherson.



A retirada das forças russas acontece menos de dois meses após a anexação anunciada por Vladimir Putin. Em setembro, o presidente russo oficializou a anexação da região de Kherson e de três outras províncias ucranianas.







De acordo com Moscovo, quase 90 por cento da população votou a favor da anexação de Kherson à Federação Russa.



No entanto, a Rússia insiste que esta retirada não é um revés nos planos do Kremlin e que a continua a considerar toda a região de Kherson como parte integrante do seu território.



Barragem perto de Kherson com novos danos



De acordo com as recentes imagens de satélite da Maxar, houve novos danos significativos à barragem de Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia, pouco depois da retirada russa.







A Maxar revela que as imagens desta sexta-feira mostram que várias pontes do rio Dnipro também foram danificadas.



"As imagens de satélite desta manhã... revelam novos danos significativos em várias pontes e na barragem de Nova Kakhovka após a retirada russa de Kherson através do rio Dnipro", adiantou a Maxar em comunicado citado pela agência Reuters.



Acrescenta ainda que seções da extensão norte da barragem e comportas foram "deliberadamente destruídas". No início desta semana, a Rússia acusou a Ucrânia de bombardear a barragem.



De resto, Kiev e Moscovo têm trocado acusações de ataques contra a barragem com explosivos, com a ameaça de inundar grande parte da área envolvente.







