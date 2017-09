Um dia na NATO: mostrar força a Leste, melhorar a Norte, estabilizar no Sul

Ricardo Alexandre - RTP10 Set, 2017, 15:31 / atualizado em 10 Set, 2017, 15:36 | Mundo

A terceira e atual fase começou em 2014, com a crise na Ucrânia e a anexação da Crimeia por parte da Rússia, considerada "agressiva, imprevisível e inconfiável enquanto antigo parceiro", nos termos usados por fonte da Aliança, na conversa com jornalistas portugueses na sede da NATO, em Bruxelas. A Cimeira de Gales, em 2014 (foi de um modo claro aí, e não em 2017, com Donald Trump, que se começou a falar a sério na necessidade de os países-membros assegurarem um mínimo de 2% do PIB em gastos com a Defesa), foi a primeira resposta a um ambiente de segurança considerado mais desafiador.



Na sua frente Leste, Bálticos e Polónia, a Aliança tem atualmente 4 batalhões de combate completamente operacionais (quatro a cinco mil efetivos), para além de uma brigada multinacional liderada pela Roménia, nos territórios romeno e búlgaro. Ou seja, na vizinhança da Rússia, a NATO quer mostrar uma presença mais robusta e sustentável.



Aliás, hoje em dia, no quadro de uma Força de Reação Rápida com cerca de quarenta mil tropas, há uma nova força de reacção muito rápida, Very High Readiness Joint Task Force, do tamanho de uma brigada terrestre, isto é, com quatro a cinco mil efectivos, mas que atinge mais do dobro (cerca de doze mil) quando também se envolve as componentes aérea e naval. Pode atuar em plena força em menos de 24 horas e visa, sobretudo, "dar opções aos decisores políticos". É uma força que está em exercícios contínuos.







A defesa e dissuasão (fazer com que o adversário saiba da capacidade de resposta da Aliança e da determinação em usá-la) voltaram ser pilares prioritários para a NATO, muito mais do que a questão das parcerias, embora os responsáveis não o assumam publicamente. Em suma, 'spasiba' (obrigado) à Rússia por "devolver" à NATO a sua identidade original.



Dissuasão e defesa, para além da Rússia, relações com a UE, projeção de estabilidade e modernização da estrutura de comando e dos processos de tomada de decisões, vão ser os eixos centrais da próxima cimeira da Aliança, a realizar-se em Bruxelas, algures entre os dias 7 e 13 de Julho do próximo ano. Mas o conceito estratégico continuará a ser o de Lisboa. Mudanças profundas só lá para 2000, apesar do ambiente de segurança no mundo já nada ter que ver com o que existia em 2010, durante a cimeira na capital portuguesa (não havia a postura atual da Rússia, nem o ISIS, mais conhecido como Estado Islâmico).



Da cimeira do próximo ano irá, muito provavelmente, sair uma Declaração de Segurança Aliada, que funcione como ponte para um novo Conceito de Segurança Estratégica, que normalmente leva um ano a negociar. Vai a NATO adaptar-se aos novos desafios? "Não tem outro remédio", asseguram-nos. Mas o processo, admitem as mesmas fontes, "está longe de estar concluído".



A postura da Rússia não tem, até ao momento, nada de surpreendente (até porque a comunicação entre os dois blocos, ao nível militar, continua), mas a NATO garante que é algo que merece acompanhamento e resposta à altura. O mega-exercício russo ZAPAD 2017 vai envolver, asseveram fontes da Aliança, cerca de cem mil homens e mulheres, quando o Protocolo de Viena estima que exercícios militares com mais de 13 mil efetivos requerem observadores externos.







A NATO não foi convidada explicitamente, mas em Bruxelas admite-se que a Rússia convidou adidos militares em Moscovo para o Dia do Visitante Ilustre (a 19 ou 20 deste mês) e o outro país envolvido na mega-demonstração de força, a Bielorrússia, faz algo semelhante. Quando visto de Moscovo, aliás, este exercício é inteiramente defensivo e também não deixa de ser resposta ao fortalecimento da presença da NATO nos Bálticos. A organização de 29 países, da qual Portugal é membro fundador, vê o ZAPAD como "inteiramente ofensivo". É a velha questão: o que começou primeiro, o ovo ou a galinha?



Já no Atlântico Norte, a NATO dá conta de um aumento significativo da presença russa, acusada por fontes da NATO de estar a militarizar uma zona de pouca tensão. Mas vital para as rotas marítimas e acesso a recursos. "Não é forçosamente indicador de hostilidade mas talvez seja bom termos uma melhor compreensão do que se está a passar", disse Piers Cazalet, porta-voz adjunto da NATO, no referido encontro com jornalistas portugueses, na sede da NATO, em Bruxelas.







Em suma, mostrar os dentes à Rússia, isto é, melhorar a presença, demonstrar as capacidades da NATO e a solidariedade entre os membros da Aliança. A Aliança vai reforçar a componente marítima, nomeadamente no Atlântico Norte e espera um papel importante da parte portuguesa, não se sabe ainda em que termos, o que só deve ficar definido na reunião ministerial de fevereiro. Fontes da organização dizem à RTP que "ninguém duvida da exemplar solidariedade portuguesa".



E se a NATO é "a casa da relação transatlântica", nas palavras de outro representante da organização, é no Atlântico que essa relação se alimenta. As mesmas fontes fazem questão de referir que "o discurso da Administração norte-americana permanece impecável e imaculado no compromisso com a relação transatlântica". O momento é considerado importante. Como dizia outra fonte aos jornalistas portugueses, na sede da Aliança, em Bruxelas, a "guerra" está aí, é preciso ganhá-la antes que se torne verdadeiramente num conflito.



O Afeganistão vai também merecer atenção e investimento reforçados por parte da Aliança Atlântica, tal como ficou determinado pela Cimeira de Varsóvia, no ano passado, decisão reiterada recentemente, na cimeira de finais de junho, que juntou os ministros da Defesa dos países da Aliança. São atualmente 39 os países que fornecem tropas para a Support Resolution Mission no território afegão, onde o ambiente de segurança é "desafiador", no eufemismo repetido uma e outra vez pelos dirigentes da NATO para descrever uma situação preocupante, que leva a organização a admitir, como Trump fez, que não há data para sair do Afeganistão.







O país conhecido como "cemitério de impérios" continua a enfrentar a insurgência talibã e a presença do chamado Estado Islâmico, mas conta já com 350 mil efetivos de forças de segurança, assistidos por treze mil militares da NATO. A ideia agora é fortalecer o apoio para "ajudar os afegãos a assegurar a sustentabilidade das suas instituições, para que o país não volte a ser um porto seguro do terrorismo internacional". Financeiramente, essa ajuda vai continuar pelo menos até 2020. No longo prazo, fortalecer o diálogo político e a cooperação prática (por exemplo, continuação da ajuda na reforma das instituições de segurança e gestão de escolas militares).



É certo que aumentaram os ataques-suicida contra mesquitas, nomeadamente em Cabul, mas a chamada insurgência tem perdido terreno do ponto de vista militar, em boa medida graças às novas forças especiais afegãs, já com mais de 17 mil efetivos (o plano das autoridades de Cabul é duplicar), para além de nova capacidade de fogo aéreo e novas lideranças nos sectores militar e de segurança. Mais confiáveis? "Absolutamente", dizem-nos na NATO.