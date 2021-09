Um dos "Beatles" do Estado Islâmco declara-se culpado no rapto e assassínio de ocidentais

Alexanda Kotey, um antigo cidadão britânico de 37 anos, tinha-se declarado inocente até à última quinta-feira no tribunal de Alexandria, perto de Washington, juntamente com El Shafee el-Sheikh, de 33 anos, outro dos quatro membros sequestradores do grupo.São acusados de envolvimento nos assassínios dos jornalistas norte-americanos James Foley e Steven Sotloff, mortos em 2014, e de Peter Kassig e Kayla Mueller, que faziam trabalho humanitário.O juiz TS Ellis, que presidiu à audiência, vai proferir o veredicto a 4 de março de 2022. O arguido enfrenta várias penas de prisão perpétua sem direito a libertação antecipada.Ao declarar-se culpado, Alexanda Kotey celebrou um acordo com o governo norte-americano para fornecer todas as informações na sua posse sobre as ações na Síria, bem como a qualquer governo estrangeiro que o solicite.O acordo prevê igualmente que será extraditado para o Reino Unido após 15 anos de prisão, onde também será acusado de rapto e homicídio de reféns.





A jovem trabalhadora humanitária foi raptada em Aleppo, no norte da Síria, em agosto de 2013. Segundo os pais, foi primeiro torturada pelos captores e depois entregue em finais de 2014 a Baghdadi, que alegadamente a violou em numerosas ocasiões antes de a matar.