Um dos reféns na Faixa de Gaza dados como desaparecidos tem nacionalidade portuguesa

Após 90 dias de desaparecimento, a família de Idan Shtivi foi informada hoje de que ele foi raptado no festival de dança Nova e levado para Gaza.



Idan tem também nacionalidade portuguesa e o seu irmão e a sua mãe visitaram #Portugal no mês passado para pedir ajuda a quem quer… pic.twitter.com/vwH6FcO0FU — Dor Shapira🇮🇱🇵🇹 (@ShapiraDor) January 4, 2024

, afirmou o diplomata na sua conta na rede X.Segundo o embaixador israelita, "Idan tem também nacionalidade portuguesa e o seu irmão e a sua mãe visitaram Portugal no mês passado para pedir ajuda a quem quer que seja para a sua libertação".Três israelitas dados como desaparecidos desde o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em 7 de outubro em Israel estão mantidos como reféns na Faixa de Gaza, anunciou hoje o Exército de Telavive., disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari.

Familiares estiveram em Portugal em dezembro



Este anúncio eleva para 132 o número de pessoas ainda mantidas como reféns na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, segundo dados das autoridades israelitas.

“É obrigação de Israel e de Portugal libertá-lo porque ele é cidadão português (…) Devo ter um sinal, um sinal dele de que está bem e dar também um sinal de que estamos bem, de que estamos a fazer tudo por ele”, afirmou Dalit, a mãe de Idan Shtivi, em conferência de imprensa.







O irmão, por sua vez, afirmou a sua "grande crença" em como Idan Shtivi continua vivo. "Rezamos por isso todos os dias. Não queremos saber de política, nunca quisemos saber. Queremos é que ele volte para casa”, afirmou.



