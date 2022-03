Um mês de guerra. Zelensky pede manifestações em todo o mundo

"Agradeço a todos os que agem a favor da Ucrânia e da liberdade, mas a guerra continua. Os atos de terror contra pessoas pacíficas continuam. Já duram há um mês. Assim tanto tempo".



"Quebra-me o coração, os corações de todos os ucranianos e de todas as pessoas livres no planeta. É por isso que peço que se ergam contra a guerra. A partir de 24 de março, exatamente um mês após a invasão russa. A partir deste dia e depois dele. Mostrem a vossa posição. Saiam dos vossos escritórios, casas, escolas e universidades. Saiam em nome da paz, saiam com símbolos ucranianos, para apoiarem a Ucrânia, para apoiarem a liberdade, para apoiarem a vida. Saiam para as vossas praças, para as vossas ruas. Tornem-se visíveis e façam-se ouvir. Digam que as pessoas são importantes, que a liberdade é importante e que a Ucrânia é importante".