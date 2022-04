Um morto e 13 feridos em manifestação no Sri Lanka

Quinze agentes foram também internados com ferimentos ligeiros, após confrontos com manifestantes.

A polícia confirmou ter disparado contra os manifestantes em Rambukkana, 90 quilómetros a nordeste de Colombo, a capital do Sri Lanka, e ter mais tarde decretado um recolher obrigatório local.

O porta-voz da polícia, Nihal Talduwa, disse que os manifestantes estavam a bloquear vias férreas e estradas, tinham ignorado avisos para dispersarem e que atiraram pedras à polícia.

A médica Mihiri Priyangani, do hospital estatal em Kegalle, disse que 14 pessoas foram levadas para a unidade de saúde com ferimentos de bala e que uma tinha morrido.

Três outras foram submetidas a cirurgias e estavam a ser monitorizadas, enquanto os polícias chegaram com ferimentos ligeiros, possivelmente após terem sido atingidos por pedras, adiantou.

A embaixadora dos Estados Unidos no Sri Lanka, Julie Chung, e a responsável local da ONU, Hanaa Singer-Hamdy, apelaram à contenção de todas as partes e pediram às autoridades para assegurarem o direito do povo ao protesto pacífico.

O Sri Lanka está à beira da falência, com quase sete mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros), de um total de 25 mil milhões de dólares (23,2 mil milhões de euros), de dívida externa que tem de ser paga este ano. O país tem tido dificuldade em importar bens devido a uma grave escassez de divisas estrangeiras.

Milhares de manifestantes ocupam há 11 dias a entrada do gabinete do presidente Gotabaya Rajapaksa, responsabilizando-o pela crise económica e exigindo a sua demissão.