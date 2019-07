Partilhar o artigo Um morto e dois feridos em ação policial na Nicarágua que visou opositores do Presidente Imprimir o artigo Um morto e dois feridos em ação policial na Nicarágua que visou opositores do Presidente Enviar por email o artigo Um morto e dois feridos em ação policial na Nicarágua que visou opositores do Presidente Aumentar a fonte do artigo Um morto e dois feridos em ação policial na Nicarágua que visou opositores do Presidente Diminuir a fonte do artigo Um morto e dois feridos em ação policial na Nicarágua que visou opositores do Presidente Ouvir o artigo Um morto e dois feridos em ação policial na Nicarágua que visou opositores do Presidente

Tópicos:

Amnistia, Bryan Murillo Kenner Murillo, Leon, Nicarágua,