Um morto e dois feridos em centro eleitoral da Venezuela

"Uns indivíduos chegaram, a bordo de uma carrinha branca, e dispararam tiros contra quem se encontrava no centro de votação", noticiou o diário venezuelano La Verdad (LV).



Segundo o LV, uma mulher e dois homens jovens foram transportados para o Hospital Noriega Trigo, onde um deles deu entrada sem sinais vitais.



O ataque ocorreu pelas 12h30 de domingo (16h30 horas em Lisboa) e os agressores foram identificados pelos presentes como "coletivos" (homens armados afetos ao regime).



Algumas das pessoas que estavam presentes fugiram e outras trocaram palavras com os agressores, que continuaram a disparar.



A imprensa local dá conta ainda que no município San Francisco se registaram várias denúncias de que indivíduos armados estiveram nos centros eleitorais a intimidar os eleitores.



O ataque foi confirmado por Douglas Rico, diretor do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária), através da sua conta na rede social Instagram.



"Nomeei uma equipa de altos dirigentes da Polícia Científica para ir a São Francisco, estado de Zúlia, para esclarecer o incidente em que um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas. Os responsáveis vão ser severamente punidos, que o nosso povo não tenha dúvidas", escreveu Douglas Rico naquela rede social.



Ainda em Zúlia, segundo o portal web Noticiário Digital, o dirigente político Eduardo Labrador foi espancado por indivíduos que atacaram o comando de campanha da opositora Mesa de Unidade Democrática.



Entretanto, através das redes sociais, foi divulgado um vídeo em que Eduardo Labrador aparece com sinais de golpes e sangue na cara, a explicar o que aconteceu.



Os venezuelanos foram domingo às urnas para eleger as autoridades que nos próximos quatro anos vão dirigir os 23 estados e os 3.082 candidatos que vão exercer funções em 335 municípios do país.