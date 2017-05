Um morto e mais de 144 feridos hoje em Caracas

Lusa 10 Mai, 2017, 23:29 | Mundo

A morte foi confirmada aos jornalistas pelo diretor dos serviços de saúde de Baruta (sudeste), Enrique Montbrun.

"Desta vez havia uma grande força repressiva (...), há 73 feridos (em Baruta) e um morto", disse.

A vítima foi identificada como Miguel Castillo, de 27 anos, que se manifestava na urbanização Las Mercedes, de Caracas.

"Morreu por traumatismo penetrante de um projétil de alta velocidade, que impactou a nível do tórax e produziu-lhe a morte imediata", explicou.

Por outro lado, segundo o alcaide de Chacao (leste de Caracas), Ramón Muchacho, pelas 16:15 horas locais (21:15 em Lisboa) 71 pessoas tinham sido atendidas pelos serviços de saúde daquele município, "vítimas da repressão de parte de funcionários da Guarda Nacional, durante a manifestação opositora.

Em Chacao, precisou, 54 feridos apresentaram quadros de traumatismos, dois ferimentos de bala, quatro tiros de borracha e 11 asfixia.

Por outro lado, segundo a imprensa venezuelana, alegados `coletivos` (motociclistas armados afetos ao regime) dispararam contra manifestantes em La Candelária, nas proximidades do Centro de Caracas.

Os disparos foram efetuados, segundo fotos divulgadas através do Twitter, perante o olhar indiferente da polícia.

Ao lado, em San Bernardino, foi detido Sérgio Contreras, professor da Universidade Católica Andrés Bello e do partido opositor Vontade Popular, quando, com um megafone, falava aos manifestantes.

O deputado opositor Jorge Millán tentou impedir a detenção e foi agredido pela Polícia Nacional Bolivariana.

As forças de segurança venezuelanas impediram, hoje, milhares de pessoas, de chegar até à sede do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em protesto contra duas sentenças que limitavam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assume as funções do parlamento.

Os manifestantes protestam ainda pela convocatória a uma Assembleia Constituinte, feita a 01 de maio último, pelo Presidente Nicolás Maduro.

Cada vez são mais frequentes as queixas de manifestantes de aumento da repressão.

Desde há seis semanas que se intensificaram, na Venezuela, as marchas a favor e contra o Presidente venezuelano, tendo já provocado pelo menos 45 mortos e mais de 700 feridos.