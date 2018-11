Um morto e onze feridos em ataque numa escola profossional da China

Lusa24 Nov, 2018, 07:29 | Mundo

De acordo com o jornal South China Morning Post, o ataque ocorreu na sexta-feira de manhã numa escola profissional da cidade de Kunming, capital da província de Yunnan.

O atacante feriu dois professores e outros 10 estudantes, um dos quais morreu enquanto recebia tratamento no hospital. Os outros feridos não estão em perigo, indicou o mesmo jornal.

As autoridades chinesas detiveram um estudante de 20 anos, mas desconhecem ainda a arma usada no ataque, que ocorreu um dia depois de um atropelamento mortal à porta de uma escola primária na cidade de Huludao, no nordeste do país.

Pelo menos cinco crianças morreram e 19 ficaram feridas na sequência do atropelamento de quarta-feira.