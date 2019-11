Um morto e seis feridos em atentado à bomba em esquadra na Indonésia

O porta-voz da polícia de Sumatra do Norte, Tatan Dirsan, deu conta da morte do suspeito e indicou que as autoridades ainda estão a investigar se o ataque está relacionado com algum grupo terrorista que atua na região.

Tatan disse em declarações ao canal MetroTv que o suposto atacante usou o uniforme de uma empresa de transporte para se infiltrar no complexo da polícia.

A deflagração ocorreu no estacionamento reservado para a esquadra, próximo da cantina e de vários veículos policiais, segundo imagens partilhadas nas redes sociais, que mostram uma coluna de fumo e dezenas de pessoas a abandonarem o local.

O último grande ataque suicida no arquipélago ocorreu em maio de 2018 em Surabaya, na ilha de Java, quando duas famílias (que incluíam duas crianças de 8 e 9 anos) ligadas ao grupo extremista JAD explodiram as bombas que carregavam, em ataques que causaram dezenas de mortos.

Após esses ataques, o Executivo pressionou à adoção de uma nova legislação antiterrorista que o Parlamento debatia desde o início de 2016.

A Indonésia, o país com o maior número de muçulmanos do mundo (88% de seus 260 milhões de habitantes são islâmicos), sofreu vários ataques extremistas nas últimas duas décadas, incluindo os perpetrados na ilha de Bali em 2002, que causaram 202 mortos.