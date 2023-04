Um morto e sete feridos em tumultos em quatro prisões nas Honduras

Os guardas prisionais, "em colaboração com várias unidades policiais, conseguiram restabelecer a ordem nas quatro prisões onde ocorreram tumultos" antes do anoitecer, disse a porta-voz do Instituto Penitenciário Nacional hondurenho, Digna Aguilar, aos jornalistas.

As quatro prisões estão localizadas nas cidades de Tamara (leste), El Porvenir (norte), Santa Bárbara e Morocelí (noroeste).

"O motim entre membros de duas organizações criminosas" deixou um morto e dois feridos na prisão de Santa Bárbara, três feridos em Morocelí e dois em Tamara, acrescentou Aguilar.

Os reclusos feridos foram transportados para diferentes hospitais, disse a porta-voz.

Uma fonte prisional disse à imprensa que "uma das organizações criminosas tinha recebido instruções do exterior para tentar desestabilizar a segurança" no país, durante a semana da Páscoa.

Os meios de comunicação social locais relataram que foram ouvidos numerosos tiros dentro das prisões, mas as autoridades não confirmaram se os reclusos tinham armas de fogo.

Há cerca de 22 mil reclusos nas 30 prisões das Honduras, algumas das quais são consideradas pelas autoridades como verdadeiras escolas de crime.