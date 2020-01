Um morto e três desaparecidos em queda de viatura em rio no norte de Moçambique

"Ele foi impedido de passar, mas distraiu-nos e por negligência entrou na ponte [sobre o rio Messalo] e a fúria das águas transportou-o rio adentro", disse a administradora do distrito de Montepuez, Isaura Máquina.

A viatura transportava oito pessoas, quando caiu da ponte sobre o rio Messalo, zona que foi proibida à circulação, na segunda-feira.

As autoridades interditaram a passagem de viaturas na ponte sobre o rio Messalo, devido à subida do nível da água, na sequência das chuvas que caem desde finais de dezembro em Cabo Delgado, mas o motorista desobedeceu à ordem.

Quatro das vítimas foram resgatadas com vida no mesmo dia e o corpo da vítima mortal foi recuperado na terça-feira. Entre os três desaparecidos, está o motorista da viatura.

A administradora avançou que o Serviço Nacional de Salvação Pública continua as buscas para encontrar as três pessoas desaparecidas.

O mau tempo que se regista na província afetou cerca de 10 mil pessoas, além da destruição de várias infraestruturas, com destaque para o desabamento da ponte sobre o rio Montepuez.

Moçambique emitiu um alerta laranja para todas as províncias do país, como forma de acelerar a mobilização de recursos para a assistência às vítimas das intempéries e à reposição de danos, tendo em conta que a época chuvosa no país só termina em abril.

Em abril, alguns pontos da província de Cabo Delgado foram atingidos pelo ciclone Kenneth, que causou a morte a 45 pessoas e afetou outras 250 mil.

Um mês antes da passagem do Kenneth, o centro de Moçambique foi devastado pelo ciclone Idai, que provocou mais de 600 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas no centro do país, além de destruir várias infraestruturas.

Entre os meses de novembro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

No total, 714 pessoas morreram durante o período chuvoso em 2018/2019, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth.