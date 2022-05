Um morto e três feridos em ataque ucraniano no sudoeste da Rússia - governador russo

"Até ao momento, uma pessoa perdeu a vida, morreu na ambulância, e há três feridos", destacou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, numa mensagem divulgada na rede social Telegram, citada pela agência France-Presse (AFP).

Vyacheslav Gladkov referiu, no comunicado, que esta é a situação "mais difícil" na sua região desde que o Presidente russo, Vladimir Putin, determinou o envio de tropas para a Ucrânia, em 24 de fevereiro.

O governador acusou a Ucrânia de ter como alvo a vila de Solokhi, especificando que uma casa ficou parcialmente destruída.

A região de Belgorod situa-se maioritariamente na margem direita do rio Donets, no sudoeste da Rússia e fica a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, perto de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana

As autoridades russas nas regiões fronteiriças com a Ucrânia acusam regularmente as forças de Kiev de lançarem ataques contra a Rússia.

Em 27 de abril, Gladkov já tinha acusado helicópteros ucranianos de atacarem um depósito de combustível em Belgorod, com os serviços de emergência russos a esclarecerem que as explosões não causaram danos em edifícios residenciais ou casas, nem feridos entre a população civil.

Antes, em meados de abril, a Rússia acusou a Ucrânia de bombardear duas aldeias fronteiriças russas, nas regiões de Bryansk e Belgorod, uma das quais com helicópteros, provocando sete feridos, incluindo um bebé.

No início de abril, a Rússia disse que dois helicópteros ucranianos atingiram um reservatório de petróleo na região de Belgorod, causando um incêndio.

As autoridades ucranianas têm recusado comentar ou reivindicar estes ataques em território russo.

A Rússia iniciou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva na Ucrânia que causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas de suas casas -- mais de oito milhões de deslocados internos e mais de 5,6 milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Também segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.