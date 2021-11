Um morto e três feridos em fuga de CO2 em central nuclear espanhola

O acidente ocorreu num local não vinculado à atividade radiológica da central, numa zona onde os operários realizavam trabalhos de manutenção do sistema contra incêndios da instalação, segundo avançaram fontes dos Bombeiros da "Generalitat".Os três feridos são de menor gravidade e foram transferidos para o Hospital de Mora d’Ebre, de acordo com informação do Sistema de Emergências Médicas (SEM), que deslocou quatro equipas para o local do acidente.Sete bombeiros da "Generalitat" deslocaram-se ao local do incidente e foi aberta uma investigação para apurar as suas causas.

Os bombeiros sublinharam que, em conjunto com o pessoal da fábrica, foi restaurada a segurança das instalações.