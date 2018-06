Um morto e três feridos graves em atropelamento após concerto na Holanda

Lusa18 Jun, 2018, 13:02 | Mundo

A polícia holandesa confirmou em comunicado que o incidente ocorreu na cidade de Landgraaf às 04h00 locais (03h00 hora de Lisboa), minutos depois da atuação do cantor norte-americano Bruno Mars.

O atropelamento ocorreu na via pública, perto da entrada principal do acampamento onde muitos participantes do festival estavam instalados.

O condutor pôs-se em fuga após a colisão, desconhecendo-se a sua identidade e os motivos que levaram ao atropelamento.

As autoridades holandesas já iniciaram as buscas para encontrar a "carrinha branca, provavelmente um Fiat com os números 257 na matrícula".

Os feridos, em estado grave, foram transportados para os hospitais mais perto do local do incidente, em Heerlen e Maastricht.