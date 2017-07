Um morto e três feridos graves em confronto entre milícias e eleitores em Caracas

Apoiantes do presidente Nicolás Maduro dirigiram-se a uma das assembleias de voto de Caracas e começaram a provocar desacatos.



Pouco depois registaram-se agressões e foram disparados tiros contra pelo menos quatro pessoas.



Um mulher de 61 anos morreu no local. Dezenas de pessoas tiveram de se refugiar numa igreja.



As urnas já fecharam e a contagem dos votos já começou. Mais de sete milhões de venezuelanos participaram no referendo convocado pela oposição.



O presidente Nicolás Maduro considera que a consulta popular é ilegal.