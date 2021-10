Um morto e um ferido nas filmagens de um "western" com Alec Baldwin

A mulher, de 42 anos, ainda foi transportada de helicóptero para um hospital próximo, mas "não resistiu aos ferimentos", indicou o Departamento do Xerife do Condado de Santa Fé, no sudoeste dos Estados Unidos.O ferido, um homem da mesma idade, foi admitido nos cuidados intensivos, de acordo com um comunicado.De acordo com os investigadores, que se deslocaram ao local, o incidente parece ter sido causado pela utilização, como adereço, de uma arma de fogo, disparada durante uma cena do filme.", acrescentou o comunicado, sem referir quantos tiros foram disparados.Escrito e realizado por Joel Souza, "Rust" conta a história de um marginal, Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, também coprodutor, que vem em auxílio do neto, de 13 anos, condenado a ser enforcado por homicídio.

Baldwin, de 63 anos, tornou-se particularmente popular nos EUA nos últimos anos pelas imitações de Donald Trump no programa "Saturday Night Live".