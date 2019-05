Um morto em ataque contra candidatos eleitorais na Guatemala

Lusa06 Mai, 2019, 07:33 | Mundo

O atual presidente da câmara de San Andrés (norte do país), Miltón Méndez, o candidato a vereador Selvin de la Cruz e o porta-voz da autarquia Rocael Chincilla foram vítimas de um ataque, perpetrado com arma de fogo, quando regressavam de um comício.

A polícia indicou que o candidato a vereador morreu na sequência do ataque, de acordo com uma versão preliminar. O presidente da câmara e o assessor de comunicação ficaram gravemente feridos, disseram as equipas de socorro e as autoridades.

Méndez procura ser reeleito pelo Partido Nacional do Bem-Estar Social (BIEN), na oposição, e que não designou candidatos à Presidência e vice-presidência do país.

Um dos membros do BIEN é o ex-Presidente da Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004), que tentou registar-se como candidato ao Congresso, mas cuja candidatura foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Eleitoral por falta de idoneidade.

A Guatemala vai realizar eleições gerais a 16 de junho próximo para escolher, além do Preidente e vice-presidente, 160 deputados do Congresso.

Os eleitores vão escolher também 20 candidatos ao Parlamento Centroamericano (Parlacen) e a 340 municípios para o período 2020-2024.

Mais de oito milhões de guatemaltecos estão recenseados para o próximo escrutínio.