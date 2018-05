Um morto na sequência de um assalto a um banco em Luanda

Lusa23 Mai, 2018, 16:33 | Mundo

Em declarações aos jornalistas, o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional em Luanda, Mateus Rodrigues, referiu que prosseguem as investigações ao caso, que levou à morte de uma pessoa que circulava na via pública.

A mulher acabaria por ser atingida a tiro e os assaltantes fugiram.

"Estamos a trabalhar no caso. Não há informação nenhuma, mas o trabalho de investigação está bem encaminhado. Uma cidadã que era transeunte foi atingida com bala e morreu no local" e há ainda mais dois feridos, incluindo "um agente de segurança", explicou Mateus Rodrigues.