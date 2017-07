Um morto na Venezuela durante a greve geral contra a Assembleia Constituinte

RTP 26 Jul, 2017, 22:00 / atualizado em 26 Jul, 2017, 22:01 | Mundo

Vergara morreu em Ejida, no estado de Mérida, no ocidente do país. As causas da morte não foram divulgadas.



A morte deu-se durante a greve geral de 48 horas, pedida pela oposição venezuelana contra a eleição, domingo, de uma Assembleia Constituinte decretada pelo Presidente Nicolás Maduro.



O primeiro dia da paralisação está a ser marcado por várias detenções e confrontos entre militares e opositores. A maioria dos serviços públicos esteve a funcionar, mas a violência voltou às ruas de Caracas logo nas primeiras horas da Greve Geral de dois dias convocada pela oposição.Militares lançaram gás lacrimogéneo contra os populares, para forçar a reabertura de dezenas de ruas que tinham sido cortadas. Há também relatos de jornalistas e populares agredidos por milícias.