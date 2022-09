Um palestiniano morto e 16 feridos em operação israelita na Cisjordânia, indicam Autoridades palestinianas

A operação militar israelita visava destruir a residência do autor de um atentado que causou três mortos, em 07 de abril, no centro de Telavive, tinham indicado anteriormente as forças de segurança israelitas, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Além da vítima mortal, de 29 anos, 16 pessoas foram feridas a tiro ou por estilhaços de projéteis, indicou o Ministério palestiniano, numa breve mensagem à imprensa.