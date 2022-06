Um primeiro passo de normalização. Príncipe herdeiro saudita visita a Turquia antes de receber Joe Biden

No fim de maio, o jornalista David Ignatius escrevia no Washington Post que o príncipe herdeiro saudita está “prestes a conseguir o que deseja”. O repórter argumentava que os esforços de Mohammed bin Salman (MBS) para “evitar a responsabilização pelo assassinato de Jamal Khashoggi estão quase a colher frutos”, processo que, apontava, irá culminar finalmente quando o líder saudita se encontrar com Joe Biden, em julho.





O jornalista saudita que vivia nos Estados Unidos, colunista do Washington Post, foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul a 2 de outubro de 2018. De acordo com um relatório dos serviços de informações norte-americanos (CIA) revelado em fevereiro de 2021, Mohammed bin Salman deu luz verde ao assassínio de Jamal Khashoggi, um ilustre crítico da liderança saudita.





"Chegámos à conclusão de que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita validou uma operação em Istambul para capturar ou matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi", escrevia então a direção da CIA, já sob a liderança da Administração Biden.





"O príncipe herdeiro considerou Khashoggi uma ameaça para o reino e apoiou totalmente o uso de medidas violentas, caso fosse necessário, para o silenciar", acrescentava-se no documento.





Na altura, era esperado que a divulgação deste relatório resultasse na responsabilização direta de MBS pela Turquia e pelo recém-eleito presidente norte-americano, Joe Biden. No entanto, mais de um ano depois, a situação é diametralmente oposta.





No poder desde 2003, Recep Tayyip Erdogan manteve desde sempre uma relação distante com a Arábia Saudita e que só piorou em 2011 com o apoio de Ancara aos protestos da Primavera Árabe. Por isso, quando Jamal Khashoggi foi assassinado na cidade de Istambul, em 2018, dentro do consulado saudita naquela cidade, a Turquia não hesitou em apontar o dedo a Riade.





À época, Ancara culpabilizou diretamente o Governo saudita e processou 26 cidadãos sauditas, acusando-os de matar e de fazer desaparecer o corpo do jornalista de 56 anos. No entanto, menos de quatro anos depois, a Justiça turca resolveu encerrar o caso em abril último e transferir o processo para a Arábia Saudita





Entretanto, num primeiro passo para o restabelecimento das relações, o presidente Erdogan visitou a Arábia Saudita logo no final de abril, tendo sido recebido como convidado oficial do rei saudita Salman bin Abdulaziz al-Saud. Nesta viagem, o presidente turco também esteve reunido com o príncipe herdeiro.



A economia e a invasão russa da Ucrânia



Para a oposição turca, o contexto económico motivou esta mudança radical de posição. O descontentamento popular face à generalizada subida de preços - sentida sobretudo na alimentação e energia - preocupa nesta altura a cúpula de liderança turca, quando falta cerca um ano para as eleições presidenciais de 2023.





A pressão da crise económica e energética também chega ao outro lado do Atlântico e será também essa a razão que leva a Administração Biden a um completo volte-face. O presidente norte-americano enfrenta os constrangimentos domésticos e internacionais com a subida dos preços da energia e a inflação galopante, ambos agravados pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro.





“Ambos os lados decidiram que, para alcançar a paz e a estabilidade no Médio Oriente, temos de superar isto”, afirmou um alto responsável dos Estados Unidos à CNN, referindo-se ao assassinato de Jamal Khashoggi.





Antes do périplo de Joe Biden em julho, o príncipe herdeiro saudita viaja por estes dias até ao Egito, seguindo depois para a Jordânia e Turquia, onde irá por fim retribuir a visita de Erdogan.





"Vamos receber o príncipe herdeiro na quarta-feira em Kulliye (palácio presidencial turco em Ancara). Será uma oportunidade de avaliar até onde podemos levar as relações entre a Turquia e a Arábia Saudita”, disse na semana passada o chefe de Estado turco aos jornalistas.





Ainda no Cairo, Mohammed bin Salman e o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, assinaram esta terça-feira um total de 14 acordos no valor de 7,7 mil milhões de dólares, segundo confirmou o ministro saudita do Comércio, Majid al-Qasabi.





Desde o início da invasão russa da Ucrânia, a Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos comprometeram-se a disponibilizar apoios à economia egípcia até 22 mil milhões de dólares.





Dentro de pouco mais de três semanas, será a vez do primeiro périplo de Joe Biden pelo Médio Oriente desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos. O inquilino da Casa Branca irá iniciar a viagem em Israel e na Cisjordânia ocupada, partindo depois para a Arábia Saudita, onde irá reunir com MBS.





Não obstante as duras palavras que dirigiu ao príncipe saudita por ocasião do assassinato de Khashoggi e as recentes conclusões apresentadas pela CIA, espera-se que Joe Biden procure garantir um novo impulso na produção de petróleo em Riade, o que poderá possibilitar um alívio perante os crescentes custos de energia, estimulados pela invasão russa da Ucrânia.





Numa clara demonstração da realpolitik desta Administração norte-americana, quando faltam poucos meses para as eleições intercalares de novembro, é esperado que Joe Biden reúna diretamente com o príncipe saudita, depois de a Casa Branca ter adiantado, no ano passado, que o Presidente apenas negociaria com o rei Salman.





rejeitou que Joe Biden esteja a afastar-se dos seus princípios morais ao falar com MBS. Em declarações citadas pela Al Jazeera , um funcionário norte-americano que falou aos jornalistas sob condição de anonimato,





“A política dos Estados Unidos exigiu uma recalibração de relações [após o assassinato de Khashoggi], não uma rutura”, afirmou.







Sem esquecer as questões relacionadas com o respeito pelos Direitos Humanos, Joe Biden não pode, no entanto, arriscar perder a ligação a Riade, salienta o funcionário.





“A Arábia Saudita é um parceiro estratégico dos Estados Unidos há oito décadas. Compartilhamos uma série de interesses, desde a contenção do Irão, a luta contra o terrorismo e a proteção de um território onde 70 mil americanos vivem e trabalham”, afirmou ainda.