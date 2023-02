Um quarto da população timorense com insegurança alimentar grave e urgente

"Estas populações enfrentam altos níveis de insegurança alimentar aguda. É necessária ação urgente", refere-se no estudo de Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC, na sua sigla em inglês).

Segundo o documento, "são necessárias medidas urgentes para proteger os meios de subsistência, reduzir as lacunas de consumo alimentar e salvar vidas e meios de subsistência das pessoas que sofrem de crise ou insegurança alimentar de emergência (Fase 3 e 4 do IPC)".

Em termos regionais, no estudo indica-se que 11 das 14 regiões do país estão na fase três, de crise, e três municípios na fase dois, de emergência.

Entre os principais fatores responsáveis pela situação atual, destacam-se "os elevados preços dos alimentos, a redução do poder de compra e os impactos persistentes da pandemia covid-19, bem como as inundações de 2021 e 2022".

No caso de Timor-Leste, um terço da população vive em insegurança alimentar aguda, cerca de 581 mil estão no nível dois, 286 mil vivem em crise e 13 mil estão em situação de emergência.

No estudo refere-se que Timor-Leste ocupa o 16.º lugar no Índice de Risco Mundial, que indica a exposição severa, vulnerabilidade e suscetibilidade do país aos choques, bem como a falta de capacidade instalada para lidar com essa situação.

Uma situação que se deve tanto a problemas estruturais e crónicos, como ao impacto de desastres naturais no país que agravou a situação para muitas famílias.

Na sua projeção para o período entre maio e setembro deste ano, e com as condições atuais, o estudo aponta uma pequena redução de 22 para 20% nas pessoas classificadas nas fases 3 e 4.

Apesar disso, por exemplo, a região de Ermera, a sul de Díli, terá 5% da sua população a viver na fase considerada de emergência.

Má nutrição custa ao país 37,2 milhões de euros anuais

Os problemas de nutrição em Timor-Leste representam perdas anuais de mais de 40 milhões de dólares (37,2 milhões de euros), perpetuando um círculo vicioso que afeta o desenvolvimento nacional, disse a responsável da ONU em Díli.



"A insegurança alimentar e a fome existentes vão exacerbar ainda mais a má nutrição e a pobreza, perpetuando um círculo vicioso", afirmou Funmi Balogun coordenadora residente da ONU em Timor-Leste.



"O agravar da má nutrição e da pobreza continuará a impedir o crescimento e o progresso da nação, com estimativas que sugerem que o país perde mais de 40 milhões de dólares (37,2 milhões de euros) só devido à má nutrição", notou.

ONU defende apoio urgente

A ONU alertou que Timor-Leste necessita de uma campanha urgente de apoio a 300 mil pessoas para combater a crise de insegurança alimentar em que vivem, implementando ao mesmo tempo ações estruturais concretas para combater o problema.



"Necessitamos de um programa de apoio alimentar urgente para responder a esta crise até novembro. As nossas contas estimam que sejam necessários 57 milhões de dólares (53,4 milhões de euros)", disse à Lusa Cecília Garzon, chefe da missão do Programa Alimentar Mundial (PAM) em Díli.



"Mas não basta isto. Se só resolvemos esta crise, quando fizermos uma nova avaliação, a situação não mudará. Precisamos de dar outros passos em paralelo. O governo tem um orçamento de mais de dois mil milhões para uma população de 1,3 milhões e é necessário atuar", disse.



