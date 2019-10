Um segundo informador está disposto a testemunhar sobre Trump

Lusa06 Out, 2019, 17:08 | Mundo

Citado pela televisão ABC, Mark Zaid, que representa o primeiro informador (“whistleblower”), disse que o segundo informador também pertence aos serviços de informações e tem conhecimento direto que confirmam elementos referidos pelo primeiro sobre uma conversa telefónica entre Trump e o Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski.



Na conversa, Trump terá pedido a Zelenski para incentivar a investigação ao filho de Joe Biden, favorito para vir a ser o candidato democrata às presidenciais de 2020.



O primeiro informador afirmou que Trump “usou o poder do cargo para solicitar interferência de um país estrangeiro” nas eleições de 2020 nos Estados Unidos.



Segundo Zaid, esta segunda pessoa já falou com o inspetor-geral dos serviços de informações, Michael Atkinson.



A ABC vai transmitir uma entrevista com o advogado hoje.



Hunter Biden, o segundo filho do antigo senador Joe Biden, trabalhou para um grupo de gás ucraniano quando o pai era vice-Presidente de Barack Obama.