"Um sinal forte". Blinken visita Kiev de surpresa para reiterar apoio dos Estados Unidos

Blinken deverá ainda reunir-se com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, e proferir, num encontro com membros da sociedade civil, um discurso centrado no "futuro da Ucrânia", avançou à comunicação social um dirigente governamental norte-americano, a bordo do comboio.

Entre os temas em discussão estará também um acordo bilateral de defesa que os EUA esperam concluir antes da cimeira da NATO em julho, em Washington. "As negociações estão na fase final. Estamos muito próximos", disse a mesma fonte. Na sexta-feira, a Rússia lançou uma ofensiva surpresa contra a região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, perto da fronteira comum, alcançando o que o Estado-Maior ucraniano admitiu serem "sucessos táticos".



", sublinhou o dirigente.. Uma ajuda que esteve bloqueada durante vários meses devido a questões políticas nos Estados Unidos, em pleno ano eleitoral.Espera-se que o fluxo de ajuda continue a um ritmo acelerado, à medida que Washington se esforça por compensar os meses perdidos, enquanto o Congresso tenta chegar a acordo sobre a assistência a Kiev.Blinken pretende, em particular, "detalhar como a ajuda será implementada de forma a fortalecer as suas defesas e permitir-lhes recuperar a iniciativa" no campo de batalha, acrescentou o dirigente norte-americano."O atraso colocou a Ucrânia num buraco e estamos a tentar ajudá-la a sair desse buraco o mais rapidamente possível", afirmou Sullivan, acrescentando que um novo pacote de armas seria anunciado esta semana.

Combates prosseguem em Kharkiv

Esta terça-feira, os combates continuam na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde o exército russo lançou uma ofensiva e tomou dezenas de quilómetros quadrados, enquanto Kiev afirma estar a resistir e a reforçar a zona.As autoridades da Ucrânia admitem que a situação no nordeste do país é difícil e ordenaram a evacuação de várias localidades.Esta operação, que levou Kiev a mobilizar reforços, suscitou o receio de um avanço russo contra um exército ucraniano já com poucos recursos.No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu na segunda-feira à noite que Kiev estava a levar a cabo "contra-ataques" e que o sector estava a ser reforçado. "Estamos a destruir a infantaria e o equipamento dos ocupantes", afirmou.

Segundo Zelensky, Kiev também observou "atividades hostis", nomeadamente "grupos de sabotagem" e "ataques" contra as outras regiões fronteiriças de Soumy e Cherniguiv, no norte da Ucrânia.

Em entrevista à AFP, o chefe da segurança nacional ucraniana, Oleksandr Lytvynenko, afirmou que "mais de 30 mil" soldados russos estavam a atacar a região de Kharkiv.Na segunda-feira à noite, um míssil atingiu Korotych, uma povoação perto da cidade de Kharkiv, matando um homem de 38 anos e ferindo três pessoas, acrescentou o governador.No entanto, considerou que, de momento, não havia "ameaça" para a grande cidade de Kharkiv, que tinha uma população de quase um milhão e meio de habitantes antes da invasão russa.

Comboio de mercadorias descarrilou em Volgogrado

Pessoas "não autorizadas" fizeram descarrilar um comboio de mercadorias perto de Volgogrado, no sudoeste da Rússia, informaram esta terça-feira as agências de notícias do país.Um "descarrilamento de carruagens ocorreu na estação de Kotluban (...) na região de Volgogrado, após a intervenção de pessoas não autorizadas", noticiaram as agências Tass, Ria Novosti e Izvestia.O incêndio num tanque de combustível e num vagão foi extinto, anunciou o Ministério das Situações de Emergência da Rússia à Ria Novosti.

A cidade de Kotluban fica a cerca de 300 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, e a região de Volgogrado tem sido alvo de ataques de drones do exército ucraniano.

No final de abril, os serviços de segurança da Rússia, FSB, anunciaram a detenção, na região de Volgogrado, de duas pessoas suspeitas de envolvimento numa organização terrorista e de planearem um atentado bombista a favor da Ucrânia.A Rússia já tinha anteriormente acusado Kiev e apoiantes de atacarem o sistema ferroviário russo.Kiev não reivindicou a responsabilidade pelo descarrilamento, mas um funcionário ucraniano da câmara municipal de Marioupol, uma cidade conquistada pela Rússia na primavera de 2022, descreveu-o como uma "boa notícia" e forneceu pormenores."Durante a noite, pessoas não identificadas retiraram vagões de mercadorias dos carris da estação de Kotluban", escreveu Petro Andryuchtchenko no Telegram. Esta estação "tem um ramal ferroviário que conduz ao arsenal do principal departamento de mísseis e artilharia do Ministério da Defesa russo".

A Ucrânia também afirmou na segunda-feira ter atingido um terminal petrolífero e uma subestação de eletricidade nas regiões de Belgorod e Lipetsk, respetivamente, no oeste da Rússia, não muito longe da fronteira entre os dois países.