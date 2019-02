Um terço dos glaciares dos Himalaias deverá desaparecer dentro de 80 anos

RTP04 Fev, 2019, 21:08 | Mundo

“Na melhor das hipóteses, mesmo que sejamos realmente ambiciosos, iremos perder um terço dos glaciares e ficaremos em apuros”, revelou Philippus Wester, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas (ICIMOD) e responsável pelo estudo.



Mesmo que as emissões de carbono sejam drasticamente reduzidas, estima-se que 36 por cento dos glaciares localizados ao longo da cordilheira Indocuche e das montanhas dos Himalaias desaparecerá dentro de aproximadamente 80 anos. Caso as emissões não diminuam, esta perda poderá aumentar para dois terços.Para que a perda de glaciares não ultrapasse um terço, as emissões de carbono terão de ser eliminadas por completo até 2050.



Estes glaciares representam uma reserva de água essencial a 250 milhões de pessoas que vivem na região da cordilheira Indocuche, sendo que outras 1.650 milhões de pessoas dependem dos rios que fluem desde os picos dos glaciares até à Índia, Paquistão e China.



A região dos Himalaias e Indocuche estende-se por 3.500 quilómetros, desde o Afeganistão até Myanmar, e possui mais gelo do que qualquer outro lugar do mundo, à exceção do Ártico e da Antártida.



Desde 1970, cerca de 15 por cento do gelo desta área desapareceu como consequência da subida das temperaturas. De acordo com o responsável pelo recente estudo, o contínuo derretimento dos glaciares irá aumentar o nível da água dos rios entre os anos 2050 a 2060, surgindo, assim, o risco de inundação de áreas onde atualmente residem comunidades.



A partir da década de 2060, o fluxo destes rios deverá entrar em declínio, sendo os rios mais afetados os da Ásia central e o Rio Indo, o mais longo do Paquistão. Esta redução nos fluxos dos rios terá consequências para a produção de energia hidráulica e para os agricultores que dependem desta água para manter as plantações que alimentam as comunidades.



Estas consequências poderão ainda resultar num aumento da tensão entre países fronteiriços como a Índia e o Paquistão. “Uma vez que muitos dos desastres e alterações súbitas irão acontecer nas fronteiras, os conflitos entre as regiões desses países poderão acontecer facilmente”, declarou Eklabya Sharma, vice-diretor do ICIMOD.



O estudo realizado por esta entidade foi solicitado pelas oito nações abrangidas pelos Himalaias e demorou cinco anos a ser concluído, contando com mais de 200 cientistas para a sua elaboração e outros 125 especialistas que reviram todo o trabalho.