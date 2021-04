Uma centena de líderes europeus pedem a Biden aliança transatlântica sobre o clima

"A parceria EUA-UE é fundamental para enfrentar as alterações climáticas e permitir uma transição justa e sustentável. Juntos, somos responsáveis por cerca de 25% das emissões globais de CO2 e 40% do PIB global", dizem várias figuras proeminentes numa carta aberta iniciada pelo presidente do Comité do Ambiente do Parlamento Europeu, Pascal Canfin.

Os signatários exortaram Washington a "estar à altura das suas ambições, adotando uma meta climática de pelo menos 50% de redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030", em comparação com 2005.

A carta foi publicada em vésperas da cimeira virtual sobre o clima organizada pela Casa Branca nos dias 22 e 23 de abril, com líderes de países da UE, como a Alemanha, Itália, Espanha e Polónia, bem como México, Jamaica e Indonésia, entre outros.

"Atuando em conjunto, podemos fazer a diferença", escreveram os signatários, que incluem responsáveis de empresas como a Ikea, LEGO, Axa, H&M, Scania e Renault, além de eurodeputados do Partido Popular Europeu, a maior família política europeia, Socialistas e Democratas, Renovar Europa (Liberais) e Verdes.

A carta sublinha que a Europa decidiu empenhar-se fortemente no clima, na sequência da crise do coronavírus, e que espera que os Estados Unidos avancem na mesma direção, "para criar um movimento global (...) em direção a um novo modelo de prosperidade".

Segundo os signatários, a adoção deste objetivo comum lançaria as bases para "construir uma nova cooperação transatlântica", apelando a Biden para que "os EUA sejam tão ousados e ambiciosos" como a UE com o Pacto Verde Europeu.