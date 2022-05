"Uma decisão histórica". O que ficou acordado no sexto pacote de sanções da UE?

Contra as expectativas de vários líderes europeus, incluindo da presidente da Comissão Europeia, os 27 países-membros da União Europeia chegaram, na segunda-feira, a um acordo para o sexto pacote de sanções contra a Rússia. Entre todas as medidas, o embargo de até 90 por cento às importações de petróleo russo é a que se destaca. O novo pacote de sanções inclui ainda medidas como a suspensão do acesso do maior banco russo, o Sberbank, ao sistema de pagamentos Swift e a expulsão de mais três órgãos de comunicação social russos.