Uma dezena de candidatos à presidência da Líbia

O último candidato a apresentar-se oficialmente foi o ex-vice-presidente do Governo de Acordo Nacional (GNA) promovido em 2016 pela ONU em Trípoli, Ahmed Maitig, milionário da cidade-estado de Misrata, com grandes ligações no exterior.

Maitig pertence a uma família de ascendência turca, que chegou à Líbia nos anos do Império Otomano, tem 49 anos e é de tendência liberal. Foi eleito primeiro-ministro em 2014, ano do início da divisão do país, mas mal completou um mês de mandato devido à polémica que a sua nomeação gerou entre os diferentes círculos de poder e milícias que tentam coexistir no país.

É também candidato o advogado liberal Ali Zeidane, que foi primeiro-ministro durante a transição (2012), Abdalah Nakir, líder militar na cidade de Zitan, localizada no leste do país e reduto de algumas das milícias que lutaram da forma mais feroz durante a ditadura na revolução que pôs fim ao regime tirânico de Muammar Kadhafi e do general Mohamad al Sharif.

Da mesma forma, políticos, soldados e empresários como Senussi Zawi, Fathi Shatwan, Abdelhakim Zamouna, Mohamed Mizoughi, Assad Zhio ou Fidan Hamza registaram sua candidatura.

As decisões de Haftar e Saif al-Islam abalaram o processo e desencadearam uma onda de protestos e apelos ao adiamento das eleições em diferentes partes do país, até que se chegue a um acordo sobre os requisitos dos candidatos e a lei eleitoral.

O líder do Conselho Supremo de Estado, criado pela ONU em conjunto com o GNA durante o fracassado processo de paz de 2015, Khaled al Mashri, é um dos principais defensores do adiamento e lidera um apelo ao boicote caso as candidaturas de Haftar e Saif al-Islam, acusado de crimes contra a humanidade, sejam aceites.

O prazo para a apresentação de candidatos termina a 22 de novembro, e antes dessa data devem formalizar sua candidatura o presidente do Parlamento, Aqilah Saleh, e o Primeiro-Ministro do atual governo provisório (GNU), Adelhamid al Debaibah, um milionário de Misrata que fez fortuna durante a ditadura da família Kadhafi.

Estas serão as primeiras eleições presidenciais na história da Líbia desde a independência da Itália em 1951, caso venham a realizar-se.

As eleições devem constituir um virar a página após uma década de guerra civil, iniciada após a queda do regime de Muammar Kadhafi, morto em 2011 durante uma revolta popular, e encerrar as lutas entre os dois campos rivais, um no oeste e outro no leste do país.