Uma dezena de civis foram mortos no Burkina Faso por presumíveis jihadistas

"Indivíduos armados, provavelmente membros do EIGS (Estado Islâmico no Grande Sara) intercetaram residentes de Dambam, que se deslocavam a caminho do mercado de Markoye" na região do Sahel (norte) e "uma dezena foram executados", informou a fonte militar, citada pela agência France Presse.

Os militares foram destacados para a área e "estão a efetuar buscas, uma vez que quatro outras pessoas que também se deslocavam para Markoye ainda estão desaparecidas", acrescentou.

Um funcionário eleito da administração local confirmou o ataque e explicou que "os terroristas bloquearam a estrada no troço entre Dambam e Markoye e intercetaram todos os que iam ao mercado".

"Havia pessoas a pé, em triciclos ou em motas", disse ainda o funcionário, acrescentando que "as quatro pessoas desaparecidas foram raptadas pelos jihadistas".

Segundo outro funcionário em declarações à AFP, "a maioria das vítimas foi cobardemente assassinada, as gargantas cortadas e os seus triciclos incendiados". Este funcionário manifestou ainda preocupação com "o aumento dos ataques contra civis nas últimas semanas".

"A 29 e 30 de Outubro, grupos armados fizeram incursões em várias localidades da região: saquearam propriedades, levaram gado e raptaram habitantes", afirmou.

Markoye é uma localidade no Burkina Faso, a cerca de 15 quilómetros da fronteira do Níger, na zona conhecida como "três fronteiras", nas fronteiras do Burkina Faso, Mali e Níger. Esta região é palco de ataques sangrentos e regulares por parte de grupos extremistas islâmicos há vários anos.

Markoye acolhe um dos poucos mercados semanais que continuam a atrair os habitantes da região, que lá vão todas as segundas-feiras para comprar mantimentos ou vender gado.

Em agosto, trinta pessoas - quinze soldados, onze civis e quatro auxiliares do exército - foram mortas em ataques em Dambam, Guevara e Tokabangou, três localidades na comuna de Markoye.

Esta segunda-feira, o ministro burquinabê da Defesa, general Aimé Barthélémy Simporé, apelou à constituição de uma "onda patriótica" e à mobilização numa "ofensiva decisiva" contra os grupos jihadistas, num discurso perante membros das forças de defesa e segurança por ocasião do 61º aniversário da criação do Exército do país, celebrado no dia seguinte à morte de cinco polícias num ataque a um posto fronteiriço no noroeste do país.

O Burkina Faso enfrenta ataques jihadistas regulares desde 2015, particularmente nas regiões norte e leste do país, perto do Mali e do Níger, países que também enfrentam operações de jihadistas armados.

Estes ataques, frequentemente associados a emboscadas e atribuídos a movimentos jihadistas afiliados ao grupo Estado Islâmico e à al-Qaeda, mataram mais de 2.000 pessoas e forçaram mais de 1,4 milhões a fugir das suas casas.