Uma eleição de Biden abre oportunidade de `reset` na relação com UE

"Com Biden, se se confirmar a sua vitória, que é aquilo que parecem indicar as sondagens, nós vamos ter a oportunidade de um `reset` [restabelecimento] da relação com a Europa", disse José Manuel Durão Barroso, numa formação sobre a próxima presidência portuguesa da UE organizada pela Lusa.

Para o ex-presidente da Comissão, "a relação Estados Unidos-Europa, hoje em dia, é talvez a pior desde a II Guerra Mundial".

"Desde a própria criação da Comunidade Europeia e da criação da NATO, estamos no momento mais baixo das relações. Há um problema grave de falta de confiança e já houve estragos muito sérios que foram feitos", disse.

"E acho que não voltará a ser como antes a relação, mesmo com Biden", afirmou.

Com Joe Biden, no entanto, Durão Barroso pensa que "há hipótese desse `reset`", o que é "muito importante", não só para os Estados Unidos e a Europa, como também "para o mundo".

"Porque, ao fim e ao cabo, a Europa e os Estados Unidos partilham os mesmos valores, de liberdade, de democracia. Com diferenças nalgumas áreas, mas, no essencial, estamos do mesmo lado no que toca aos grandes valores", frisou.

Joe Biden é candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata e concorre com o Presidente em funções, Donald Trump, do Partido Republicano.

As eleições presidenciais norte-americanas são no dia 03 de novembro.